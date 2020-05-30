台中市北區五權路近篤行路口5月30日凌晨2時多發生多元計程車司機酒駕波及4機車、自小客車禍。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區五權路近篤行路口5月30日凌晨2時多發生多元計程車司機酒駕波及4機車、自小客車禍，41歲陳姓女司機疑酒駕並未注意前方路況，先撞到同向29歲的蔡姓男騎士，並波及路邊一部自小客車及一部自小貨車，陳女駕車又撞到停等紅燈另一位41歲陳男騎乘的重機，幸蔡男只有手腳擦傷，警方進行酒測，陳女酒測值為0.17，警方也在訊後依公共危險罪將陳女移送。

台中警察局第二分局文正派出所30日凌晨2點40分獲報台中市五權和篤行路口附近發生車禍，經了解是多元計程車司機陳女由英士路沿五權路慢車道往篤行路方向直行，撞及前方蔡男騎乘的機車，蔡男被倒地受傷，其機車噴飛撞到路邊停位小貨車，整輛機車卡在貨車車斗下方，小貨車再推撞到停在前方鐵灰色轎車。

而陳女駕的自營車則再撞到前方停於停等區之陳男駕駛的機車，幸陳姓騎士先聽到後方碰撞聲，轉頭看到計程車往他的方向衝來，趕緊跳車，人也因此沒被撞到。

警方到場依法對陳女、蔡男以及陳男等現場3名駕駛人施以酒測，發現陳女酒精濃度超過法定標準值，餘2位駕駛均正常，全案警方依法偵辦，並調閱周邊路口監視器，釐清肇事原因中。

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(中時 )