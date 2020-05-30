新北市議會昨（29）日藍綠議員吵成一團，新北市長侯友宜本要專案報告「新冠肺炎新北市因應作為」，結果枯坐到散會。侯友宜今（30）日表示，謝謝議會關心整個防疫作為，新北市政府理當向議會做完整報告，所以特別準備113頁防疫工作包括超前部署的方向、未來的紓困和振興，完整向議會呈現，希望議員指導，昨天議會有很多不一樣的看法，我們都非常尊重，大家一起團結合作，都是為新北市的市民努力來合作，讓市政能夠做得更好。(圖文／王揚傑)

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