WeTV甜寵劇《暖暖請多指教》由新版《流星花園》美作梁靖康飾演冰山男神韓徹，與新版「聶小倩」李凱馨飾演的「三無女孩」暖暖不打不相識，劇中兩人只要一言不合就吻，舉凡車窗吻、牙膏吻、煙花吻、頭紗吻，走到哪都有他們倆吻的足跡，超過2億人次點擊該劇看他們在線吻，讓男主角梁靖康被網友封「小奶狗轟炸機」，吻到讓人都要化掉了。甜到讓人蛀牙的是，梁靖康為了要幫李凱馨消眼睛水腫，還幫她用冰勺子敷眼，網友直說學到消水腫新知識。

梁靖康受訪時透露，若自己是女生也會喜歡韓徹，不過相較韓徹很愛收拾，自己則沒有潔癖「跟我在一起，要整理房間比較累。」被問到父母不會罵他不喜歡收拾？梁靖康透露，父母都是自己的「粉頭」，認為兒子怎麼樣都帥。

《暖暖請多指教》梁靖康和不打不相識，劇中兩人只要一言不合就吻。（WeTV提供）

他與劇中角色韓徹有許多相似之處，比如懂養生、廚藝精湛等，自認想要突破人類極限活到200歲，他對養生觀略有研究，諸如夏天不能露膝蓋，冬天要穿襪子等，對養生相當重視。此外，他自豪會做菜，認為自己廚藝無可挑惕，曾做過麵條，讓經紀人讚不絕口。

梁靖康在《暖暖請多指教》與女主角李凱馨互動甜度爆表，梁靖康幫女方塗完口紅後，先是吻了她額頭，一上車又給她一個加油Kiss，一吻再吻還想要吻情節，網友看得「凍未條」，他甚至還擔心李凱馨過馬路安危，猝不及防地將她公主抱，甜翻網友。談到與李凱馨互動，梁靖康直說李凱馨相當可怕，「她會在蘇打餅乾上放起司和白砂糖，然後盯著我一口一口吃掉。」但梁靖康也找到反擊方式，「我點了雙份珍珠的奶茶給她喝。」甜寵劇《暖暖請多指教》每週三四晚上八點騰訊視頻海外版WeTV全網獨播。

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