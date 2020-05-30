「痛風石」爆發了！影片曝光...網嚇到手軟。（影片由「Ann．榜哥．的那一刻」提供）

過多的尿酸結晶長期沉積在關節，就會形成「痛風石」，女網友在臉書分享，另一半因痛風緣故，腳趾長了大腫包，都快把皮膚撐破，爆發後得驚悚畫面，看呆眾人，引發熱議，也提醒大家，有相關症狀最好盡速就醫，勿自行處理造成感染。

女網友日前在臉書社團《爆廢公社》PO文分享，另一半右腳的食指長了碩大無比的腫包，大到看起來腳趾的皮膚已經緊繃，快被撐爆的樣子，去醫院照X光時，連放射科醫生都忍不住驚訝地問「這被什麼咬到啊？」

女網友透露，這是因為痛風引起的關節炎，其實患者腳趾腫脹已經很多年，只是這兩天比較嚴重，才來求醫。後來，女網友也補充「跟著他多年的痛風石爆了」，並分享「痛風流沙包」被擠出來的畫面，引發網友熱議，「手都軟了」、「奶油車輪餅」、「老天鵝，這肯定痛到爆炸吧」、「好恐怖」、「看不過癮」。

根據長庚醫院的痛風衛教手冊指出，當尿酸長期堆積在身體，關節處會形成痛風石，若無傷口得化，盡量選擇柔軟吸汗的衣物、鞋子保護患部，避免磨破皮造成感染，若出現傷口的話，則建議快點就醫，勿自行服藥、擦藥造成感染。

【本文圖、影獲「Ann．榜哥．的那一刻」授權，非經許可請勿轉載】

(中時電子報)