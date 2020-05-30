張君德先生捐贈德文珍籍入藏國家圖書館。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

德文古籍書影之2《海涅集》。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

德文古籍書影之1《凱勒集》。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

德文古籍書影之3：古籍中的藏書票。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

國家圖書館獲贈12種、69冊德文珍集，這批古書出版年代約在19世紀下半葉到20世紀初，並且都是德國文學名家的經典之作，包括歌德、席勒、海涅、萊辛、莫里克、凱勒等文壇巨匠。書中規模最大者為席勒全集17冊，其次為哥德作品10冊，凱勒作品8冊，海涅作品5冊，相當精美。

國家圖書館表示，這大批古書的捐贈人為翻譯名家Günter Whittome （中譯張君德），以及輔仁大學張省卿教授夫婦，國家圖書館於昨(29)日舉行捐贈儀式，表達致謝。

國家圖書館館長曾淑賢表示，國圖典藏許多出版超過100年的西方古籍，約有5千冊。對我國來說，是一份重要的典藏，除了一部分是舊藏外，有相當部分來自民國元老李石曾在1930年代於日內瓦創設的「中國國際圖書館」。該館館藏於1950年代遷至南美烏拉圭， 1990年代再遷回臺灣國家圖書館。其中有許多很好的古本。此外，近期尚有藏家「澄定堂」寄藏國圖一批古籍， 皆為15至19世紀的精品。

在昨日舉的捐贈儀式中，曾淑賢特別表達對張君德先生及張省卿教授伉儷的感謝與敬意，同時也提到，國家圖書館將針對這批捐贈圖書，進行妥善的典藏保存及全面的編目檢視，逐步進行數位化，不論在研究或一般欣賞上，對讀者做最大的推廣，以活絡古籍的利用，彰顯圖書文獻的價值。

國圖表示，張君德資歷豐富，祖籍英國的德國人，這次捐贈國圖的珍本圖書，為父親於二戰後於美英法佔領西柏林時購買，當時張君德父親是英國軍人，而且語言能力極佳，因此擔任德、英、法文教師。

國圖提到，張君德也具有德國國家中文口譯及筆譯的鑑定資格，也通過英文筆譯之鑑定，為德國漢諾威地方法院中文及英文翻譯。於1981至1990年在杜賓根和漢堡大學從事漢學研究，尤其精研二二八事件。1991年漢堡亞洲研究所出版了他的論文《臺灣1947：反國民黨的叛亂》。

國圖指出，張省卿教授任教於輔仁大學歷史系，為德國柏林大學藝術史博士，長期從事圖像的研究，如西方園林中的中國元素，西方的機械圖像，都市規劃與建築史，歐洲的鳳梨圖像等，也寫湯若望、文藝復興、德國表現主義、學生運動。她曾從事媒體工作，報導之外，也寫時論，從學術到社會到生活，多才多藝，著作等身。

(旺報 )