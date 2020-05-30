行政院院長蘇貞昌30日到屏東，視察東港鹽埔漁港工程。（潘建志攝）

行政院院長蘇貞昌30日到屏東，視察東港鹽埔漁港工程。（潘建志攝）

行政院長蘇貞昌30日到屏東，視察東港鹽埔漁港工程，及高雄榮總屏東大武分院動工進度。針對蘇指出國民黨配合大陸一國兩制，黨主席江啟臣要求他道歉一事，蘇貞昌說，希望國民黨能與台灣主流民意站在一起，全國團結一致對外。

蘇貞昌上午10時到達東港漁港，視察東港泊區深水碼頭整建工程。媒體問道，蘇指出國民黨配合大陸一國兩制，國民黨主席江啟臣要求蘇為此道歉，蘇貞昌表示，國民黨對於大陸主張的九二共識、一國兩制等立場，跟台灣主流民意不搭在一起，很可惜。

他說，大陸已違背對香港人50年不變的承諾，推出港版國安法，鄧小平50年不變的承諾已經破功，一國兩制已不可信。他希望國民黨能與主流民意站在一起，跟台灣站在一起，一起團結對抗大陸的一國兩制，就像立法院29日通過朝野一致的譴責一樣，全國團結一致對外。

記者問道，美國已經確定退出WHO，台灣的看法？蘇貞昌說，防疫無國界，台灣這次防疫做得非常好，世界都看到，給予我們肯定，台灣願意幫忙、能夠幫忙、也正在幫忙，所以這次WHO有很多國家為台灣發聲。我們也希望世界衛生組織讓台灣參加，台灣能做更多貢獻，對世界防疫更能有好處。

另外針對振興券的發放，黨內也有不同聲音，是否還會做改變？蘇表示，6月2日會根據各方意見做定案，之後會有完整宣布。

(中時 )