大聯盟被疫情害得本季還沒開打，受害最深是小聯盟球員，他們本來收入微薄，現在還要面臨失業。美媒ESPN報導，每支球團未來幾周將砍掉30至50位小聯盟球員，整個聯盟預估上千位選手被迫離隊。

雖然每年都固定會有球員被釋出，本季因疫情影響而有更多人遭殃。外界認為今年根本不會有小聯盟比賽，畢竟大聯盟費盡千辛萬苦才排出復賽日程，無暇顧及小聯盟。小聯盟比賽也是有收入的，每年盈餘1億美元，現在無球可打全部都虧錢。

大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)去年疫情爆發前就研議砍掉25%小聯盟球隊(相當於42支球隊)，雙方的舊合約將於9月到期，而且談判很不順利。如今受到疫情影響，小聯盟談判桌上的籌碼更少了。

美媒The Score報導，目前動手砍人的包括水手隊、釀酒人、紅人、大都會、國民、金鶯、洛磯、勇士、響尾蛇、光芒、紅雀，其中水手釋出超過50人。

(中時電子報)