據《路透社》報導，在日產汽車（NISSAN）關掉巴西巴塞隆納工廠、砍掉3千名員工後，28日憤怒的員工們集結在巴塞隆納工廠前燒輪胎抗議，但這些抗爭依舊挽不回遠在日本橫濱的日產高層決心。

在銷售不振及新冠肺炎衝擊下，日產汽車（NISSAN）面臨嚴峻的生存挑戰，2020年3月期（2019年4月～2020年3月）全年虧損6712億日圓（約台幣1872億元），這是自雷曼風暴之後暌違11年營收出現赤字。

日產內田誠社長在28日的記者會上承認失敗，為導回正確軌道，今年將整頓營運不良的資產，將資源集中於核心事業發展。在新冠肺炎衝擊下，日產除了關掉巴西工廠外，連同印尼、韓國工廠也關閉，為了削減開支度過難關，未來將與雷諾、三菱汽車在汽車生產攜手合作，但在各自不同的銷售地區上，仍各自握有主導權。

日產在2018年的汽車生產量還有720萬輛，今年已下調到540萬輛。日產表示，目前尚有足夠資金度過這次危機，但不否認未來有資金調度的可能性。

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(中時電子報)