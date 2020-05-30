何猷君發文嗆網友。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

何猷君澄清半年前就跟微博申請改頭銜。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

98歲澳門賭王何鴻燊日前病逝，其4房兒子何猷君昨(29日)傳出低調刪除微博認證「賭王何鴻燊四房兒子」頭銜，引發熱議。晚間他親自開腔，澄清早在半年前就要求微博幫忙改頭銜，沒想到資料還沒送出，認證就無故改好，他也一一澄清所謂生子拿財產的傳聞。

何猷君昨發長文表示，爸爸何鴻燊從小教他不能被欺負，被欺負一次就會有第二次，要勇敢面對一切，因此他必須趁現在難過的時候為自己發聲。對於改變頭銜的傳聞，他說明早在半年就開始跟微博溝通要求更改，因原本的頭銜是7年前設立的，如今有了自己工作，是時候更新。

何猷君表示，改頭銜一事直到近日還在跑流程，系統方面還在要求他們給文件證明，何猷君當時心想，等過了爸爸百日後再討論，沒想到一早起來微博認證已改好，「我只能說，在別人失去父親的時候能故意做出落井下石事情的，這樣真的好嗎？」更轟：「在這種時候，可以做個人嗎？」

至於生子奪產傳聞，何猷君強調，他生兒子一分錢都沒從爸爸那裡拿過，「財產在我15歲還沒成年就已經分完」，而且他21歲後就跟媽媽打賭，如果28歲前創業不成功再回家幫忙，這8年內他不要家裡任何幫忙，自己到上海開公司，「所以別再說我要爭家產的事宜，這些錢我沒興趣，因為我父親這輩子得來的尊重不是繼承回來的，是靠雙手賺回來的」，何猷君的兒子也不是爭家產的工具。

有人酸何猷君買營銷號，甚至批評他只發表情符號哀悼父親不應該，何猷君說：「關你什麼事？我傷心發微博還需要批准發什麼內容的？為啥發哭的表情？因為我當時在哭」，「我才25歲，難道失去父親能不傷心嗎？有哪個兒子不把爸爸當英雄看的？」並嗆網友如果找到他買營銷號的證據，「我6億的公司立刻送你。找不到的話，閉嘴，積點口德」。

(中時電子報)