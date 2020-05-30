「飛人」喬丹的紀錄片「最後一舞」被部分相關人士批評謊話連篇，就連昔日公牛隊友科爾也補一刀！勇士教頭科爾接受播客專訪表示，在他的記憶之中，1995年那次著名的他跟喬丹練球打架事件，實際發生情況似乎跟喬丹在紀錄片的說法不同。

在「最後一舞」當中，喬丹回憶當時在他揮拳打中科爾臉部後，隨即遭到「禪師」菲爾傑克生趕出訓練場外，沒想到科爾如今徹底翻盤，「我的記憶跟喬丹在他的紀錄片中描述不一樣，我記得當我們打了起來，菲爾傑克生根本不在現場。」

「當時菲爾傑克生正要走到樓上辦公室，去接一名來自聯盟或其他人的電話，隨後才下樓關心我們發生什麼事，」科爾說，「我還記得他走過來告訴我，『你必須把它處理乾淨！』我也馬上回答，『你是說我的眼睛還是跟喬丹之間關係？』」

儘管科爾說出跟喬丹截然不同的打架事件版本，他在今年4月受訪時仍強調，「我必須說這次打架事件幫助我們改善關係，就算聽起來似乎很糟，喬丹很明顯給我一次考驗，而我也有所回應，我感覺我通過他的考驗，因為之後他更信任我了。」

(中時 )