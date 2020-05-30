台中市原住民自治區和平區長為民選產生，現任區長林建堂於2014年及2018年涉及準收受賄賂罪及背信罪，公務人員懲戒委員會審理後，予以撤職並停止任用1年。台中市政府收到公懲會公文，預定8月22日補選，並派任和平區公所民政課長古志偉暫代理區長至補選完成。

民政局長吳世瑋說明，林建堂於2014年底當選區長前曾向王姓地方人士募款，並承諾當選後區公所機要秘書職務由其舉薦，涉及準收受賄賂罪；另在2007年間以自己名義借名登記土地，後於2017年否認借名登記並主張土地權利為依法購得，拒絕返還土地而涉及背信罪。

吳世瑋指出，林建堂去年6月經監察院彈劾通過並送公懲會，公懲會於25日公告林區長撤職並停止任用1年；依法規規定，由市府派員代理且代理人員應以山地原住民為限，經通盤考量後，派任具行政經驗的民政課長古志偉代理。

另外，林建堂上任未滿2年，依規定應自去職之日起3個月內完成補選，市府已發函選委會辦理區長補選事宜，預定8月22日進行補選，古志偉課長將代理至完成補選，且新任當選區長於公告當選並宣誓就職前1日為止。

(中時 )