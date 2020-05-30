去年暑假從美國抵達頑皮世界的一公一母的長頸鹿，是遊客的新寵。（頑皮世界提供／劉秀芬台南傳真）

水豚圓滾滾的身體、緩慢的動作、呆萌的表情，被譽為動物界的療癒天王。（頑皮世界提供／劉秀芬台南傳真）

守疫情也要拚觀光，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中台南兩天一夜行程曝光，其中第2天一早第一站將到學甲「頑皮世界野生動物園」視察防疫工作，台南市長黃偉哲透露，這是阿中部長指定要去的景處。

阿中部長此次台南行程，包括奇美博物館、國華街商圈、學甲頑皮世界、白河賞蓮、柳營尖山埤江南渡假村，大多是之前國家級警訊、1968 APP警示熱點，地方人士也希望阿中部長的樂活防疫旅遊團能拉抬景點人氣，吸引遊客造訪。

「頑皮世界野生動物園」是南台灣最大的野生動物園，園內有近300種、2000多隻動物，而且都能夠和遊客近距離互動。雖然在疫情期間，遊客人數受到不小的衝擊，但還是堅持天天開園，希望提供民眾踏青散心的選擇。

為了迎接樂活防疫旅遊團造訪，除了由全台唯一的藪貓人偶迎賓，園方並派出「長頸鹿」和「水豚」兩大明星動物接待。

水豚圓滾滾的身體、緩慢的動作、呆萌的表情，被譽為動物界的療癒天王，園方將安排陳時中和水豚餵食、互動，雙方都有憨厚穩重模樣，畫面一定非常逗趣可愛。

而一公一母的長頸鹿去年暑假從美國抵達頑皮世界後，立刻成為遊客的新寵。幾個月前，美國AIT高雄處長歐雨修才和它們合拍影片，分享長頸鹿的台語應該唸成麒麟鹿。

其中，公長頸鹿「皮皮」個性非常活潑，只要有人在圍欄外呼喊他的名字，他就會立刻走過來討拍，最喜歡把頭擠在遊客胳肢窩撒嬌，感性內斂的陳時中遇到了熱情如火的皮皮，互動過程讓人期待。

園方表示，疫情期間，頑皮世界全力配合政府規定，做好防疫措施並實施人流管制，對於樂活防疫旅遊團的來訪，除了確認防疫工作如實進行外，也期待此行能夠提振遊客造訪遊玩。

(中時 )