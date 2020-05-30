七大工業國高峰會即將於美舉行，不過對於美國總統川普（Donald Trump）預計6月底邀請G7領袖赴美參加會議，德國總理梅克爾因考量疫情，已拒絕這項邀約。

德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，梅克爾總理（Angela Merkel）感謝川普總統邀請出席6月底在華府舉辦的G7峰會。然而目前考量到整體疫情情勢，總理無法同意前往華府與會。不過他也補充，總理當然會持續觀察疫情發展。

報導指出，根據一名不願具名的美國高階官員透露，美德領導人在這一周內分別在兩件大事出現分歧，其中美國揚言制裁俄羅斯連結到德國的天然氣管線「北溪天然氣2號」，另一件則與對陸關係有關。

報導也指出，梅克爾拒絕赴美出席G7峰會，也阻擾了川普想藉由聚集領袖們的場合，替封城與旅行禁令等對抗疫情措施畫下界線的企圖。G7高峰會原定於3月20日舉行，但因疫情而延期。而白宮於本周才宣布計畫G7峰會將於6月底於華府舉行，而非先前川普提議的大衛營。

不過報導稱，就算全球正逐漸重啟經濟，梅克爾認為6月仍過早舉行如此大型聚集會議，病毒仍在擴散，專家仍持續呼籲民眾保持警覺與社交距離。

(中時電子報)