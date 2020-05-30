新北市長侯友宜今（30）日上午出席5家銀光咖啡館聯合開幕儀式，會後媒體詢問，新北市的振興方案有何規畫？侯友宜表示，新北市振興經濟以「信心經濟」和「庶民經濟」為主軸。

侯友宜指出，信心經濟特別推出了消費信心、營運信心跟投資信心。在消費信心，必須以政府的平台力量，也就是以電商平台、中小企業及結合商圈、美食等，以折扣、優惠，大力由政府出面來行銷串聯，甚至結合外送平台和微型經濟商店，採取更優惠的方式，讓大家願意來消費。

侯友宜說，所有的行銷以及促進減價消費，政府要起帶頭作用，讓市民走出來，增加消費力。另外，在營運的信心，要不斷去創造更多的實體行銷，擴大整個商圈的活動力，讓很多的營運都能夠被看見，就像百貨公司的折扣戰一樣，能夠促進更多的買氣。

至於投資信心，昨天就已經開始，很多國際視訊的洽購團進到新北市，帶動全球進到新北市來投資，很多在工業區立體化的投資，還有很多飯店、大旅社到新北市來投資，我們都用快速、一站式的服務，減少他們的困擾，讓他們很快在新北市落腳。

侯友宜表示，我們要搶得先機，不一定立即用現金去發振興券，很多方式都可以帶動整個新北市的信心經濟與庶民經濟，讓新北市和振興券站在一起，努力的帶動新北市的經濟未來。

(中時 )