東森戲劇《姊妹們 追吧》29日播出劇情中，柯淑勤在阿喜出現後，便對周遭事物都極其敏感，還被老公洪都拉斯說是更年期症狀，讓她更加憂鬱。同時看到陳珮騏跟小鮮肉吳翔震出雙入對，懷疑自己的好姊妹也有個小王，不過陳珮騏卻不坦白，柯淑勤更氣得大罵「妳真的很會演欸！連我都被妳騙的團團轉！」。讓在一旁的張允曦(小8)跟劉宇珊又驚嚇又震驚，場面僵持。

《姊妹們 追吧》陳珮騏跟吳翔震關係曖昧。（東森提供）

而劇中看似活潑無煩惱的劉宇珊，多年前卻間接造成父母意外身亡，姊姊高雋雅還落下殘疾恨她多年。她本以為自己是搞笑活潑的角色，沒想到卻超悲情可憐。甚至與高雋雅在劇中有很多大吵崩潰的戲，拍完兩人都累到差點虛脫。高雋雅表示「我私下其實是個很樂觀的人，所以要不停的生氣或大罵大哭真的超級累，也才知道原來生氣是這麼耗費體力的事。」

劉宇珊在劇中更是哭戲不斷，各種愧疚難過或受傷的哭戲。有場戲她更要大哭七次，哭到最後一次喊卡才受不了跟導演求饒。「這場戲要從沒哭、隱忍到大崩潰，每次都要一氣呵成。最後我真的受不了大喊我不行了，我真的哭不出來了，因為當時我眼睛腫得幾乎跟乒乓球一樣了。」，她笑說還好那場戲拍完她就收工了，一回到家連冰敷都沒力氣，直接倒頭大睡。

《姊妹們 追吧》劉宇珊劇中有多場崩潰哭戲。（東森提供）

而高雋雅因跛腳失去夢想而懷恨劉宇珊多年，更在發現她跟章廣辰的曖昧關係後，刻意接近男方想拆散兩人。對章廣辰更採取主動和親密行為，連合照都找各種角度，就為跟他臉貼臉或肢體曖昧。章廣辰笑說他們三個私下其實像兄弟一樣，聚在一起時都在打鬧。

其中一場跟高雋雅在公園的曖昧橋段，章廣辰笑說「那天在公園拍攝時太陽炙熱，蚊蟲也很兇猛，一喊卡除了要補妝之外還要補噴防蚊液，脖子也因為被蚊子叮腫了個大包，只能靠遮瑕蓋掉。」，兩人一喊卡都忙著驅蚊，跟戲裡的曖昧感完全搭不上邊。

《姊妹們 追吧》高雋雅想方設法接近章廣辰。（東森提供）

東森電視九點檔大戲《姊妹們 追吧》，每週一到週五晚間九點，於東森戲劇40頻道播出。並華視頻道將於6/8(一)起自首集開播，每週ㄧ至週四晚間8:00-10:00，一天兩集播出。

(中時 )