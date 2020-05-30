美中兩國緊張關係因新冠疫情和香港問題而不斷加劇之際，美台官方加強互動、中共高層則對台灣發出動武威脅。「修昔底德陷阱」(Thucydides's Trap)的提出者、哈佛大學教授格雷厄姆．艾利森(Graham Allison)認為，目前的局勢「極為危險」。他認為，如果台灣在這個時候採取北京認為走向更加獨立的舉措，北京會對台灣動手，而這會把美中兩國引入戰爭。

艾利森是哈佛大學甘迺迪政府學院教授與首任院長，曾擔任美國前總統雷根與克林頓的國防顧問與官員，他在接受《美國之音》訪問時表示，「目前情況下，如果台灣做出走向更大獨立的重大舉動，這是台灣可能做的，因為它看著正在香港發生的一切，會說，『一國兩制』在那裡行不通，那麼我們最好有盡可能多的空間。如果他們採取這樣的行動，而假如北京得出結論說，新冠疫情分散了人們的注意力並使他們迷失方向，把美國和英國都搞得暈頭轉向，在這樣的掩護下，我們可以在香港為所欲為，而基本上沒有任何後果，這就是他們現在正在做的，也許我們可以對台灣採取行動。」

艾利森於2017年發表《註定一戰：美國和中國能夠逃避修昔底德陷阱嗎？》一書在國際上極為暢銷，他指出，如果美國協防台灣，美中之間是否會發生戰爭？「是的，會的。」那麼，這僅僅是一場局部戰爭還是會升級為全面戰爭？「沒人知道，但是這場戰爭沒有一個自然的停止點。」任何一方都沒有絕對的優勢可以阻止戰爭惡化，所以說，「這是一個極為危險的情況，現在極為危險。」

報導說，台灣的外長吳釗燮也擔憂大陸藉機對台灣動手，大陸總理李克強在政府工作報告中談到統一時亦不再提「和平」二字，其他幾位中共領導人則重申，不為台獨分裂活動留下任何空間，不惜動用武力，堅決遏制打擊。這些表態在北京推動港版國安法引發國際矚目之際，尤其引人注目。

此外，北京近期還舉行了針對台灣的軍事演習，並首次派遣2艘航空母艦參與，有些專家推測，這種軍事動作可能是對台灣採取更廣泛、更具侵略性行動的前奏。

報導指出，在美國遭受新冠疫情嚴重打擊的時候，大陸內部也出現了所謂「趁疫攻台」的說法。不過，被視為中共軍方鷹派的代表人物、《超限戰》的作者之一喬良日前在受訪時卻為「趁疫攻台」說降溫。他說，疫情之下，美國手忙腳亂，軍力收縮，「的確貌似出現了我武力解決台灣問題的短暫視窗期」。在他看來，除非美國因為這次的疫情就此倒地不起，否則僅抓住一個戰術視窗，還不足以解決日後面對的戰略困境。他警告說，急統台灣會葬送中國復興大業。

前美國駐華記者、目前是約翰霍普金斯大學高級國際關係學院常駐學者的孟捷慕（James Mann）認為，李克強的政府工作報告首次沒有提「和平統一」可能有很重大的意義，因為在美中兩國多年的外交中，這個詞一直都是被提到的。不過他不認為大陸會因台灣問題而與美國爆發一場全面戰爭，但解放軍裡有一派人現在可能會想：「晚打不如早打，因為隨著時間的流逝，中國人口日益老化，經濟也可能沒有現在強大。」

(中時電子報)