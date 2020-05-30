〈港版國安法〉通過，多所私立大學主管呼籲政府，務必再開放招生管制，讓各校獨招港生能更彈性。實踐大學校長陳振貴則指出，從去年的反送中事件到現在的〈港版國安法〉，爭議效應發酵，將成為港生來台的推力，使港生來台人數大幅增加；而大陸對澳門釋出多項攏絡政策，其中包含教育層面，澳門學生來台就學恐逐年減少。

陳振貴表示，〈港版國安法〉在大陸人大常委會高票通過，最快在2個月內完成立法並實施。香港變成「中國的香港」，成為中華人民共和國轄下特別行政區，香港不再自治。1997年後香港獨立的司法與資金得以自由流動，以後都將被停止或改變。

陳振貴提到，香港去年有反送中事件，今年則是延續並發生〈港版國安法〉爭議效應，這將成為港生來台的推力，使港生來台人數大幅增加。台灣治安良好，居住安全，學費較低，文化多元，社會自由民主，對香港人有很大的吸引力。

至於校內情況，陳振貴也說，實踐大學今年有港生64人，澳門生61人，共計125人，因為新冠肺炎疫情有40位港澳未回來就學，正在接受校方實施安心就學措施中。

陳振貴並提到，而在招生方面，原來港澳生錄取名額以各校招生名額外加1％為上限，如今港生聯招報名已經截止，剩下各校單招，以實踐大學來說，台北校區參加聯招，高雄校區採用單招，報名及詢問人數比往年增加6成以上。為因應香港局勢的變化，希望教育部開放各校再啟動一波專案招收港生，擴大招收港生來台就學。

致於澳門，陳振貴認為，澳門於1999年12月20日已經回歸大陸，不只澳門的大學可容納所有的高中畢業生，而且大陸對澳門採取多項具體攏絡政策，給予全額奬學金，或以獎學金吸引學生赴大陸就學，導致澳門來台就學人數將會逐年減少。

(旺報 )