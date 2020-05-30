林道巷整治前，邊坡表面岩層因長時間日曬風化，常有落石滑落。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市和平區林道巷旁邊坡常發生土石崩落，危及當地居民安全。水利局去年底接獲地方反映，隨即編列1000萬元預算進行邊坡治理工程，除加固坡面，並修復損壞的防落石柵，工程今年4月完工，深獲當地民眾讚許。

水利局表示，林道巷為和平環山地區重要產業道路，除通往北二段登山口，更是當地農民取水源頭，但上邊坡表面岩層因長時間日曬風化，常有落石滑落，危及民眾通行安全。

林道巷邊坡治理工程進行上邊坡治理約3000平方公尺，利用鋪網噴植及噴漿方式，加固原有破碎岩面並增加植生，及大幅降低因風化造成落石的機率。另因該處位於德基水庫集水區範圍，適當的上邊坡治理有效抑制土砂進入水庫，延長水庫壽命。

水利局進一步指出，台灣地理環境仍屬新生時期，因此岩層大多不穩定且變化多，上邊坡山壁經過長時間的風化常會造成岩面破碎，導致山崩落石等災情發生，所以適時進行相關邊坡穩固及保護工程，可保障民眾生命財產安全，達到治山及水土保持效益。

(中時 )