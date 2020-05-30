成龍率2600人連署挺「港版國安法」，驚見徐熙媛（大S）名字。（翻攝《南方日報》）

28日「港版國安法」在北京人大會議中以2878高票表決通過，成龍率領香港文化演藝界在29日發聲力挺之外，也喊話希望能受保障創作自由，不過參與連署的2600多人中，驚見台灣藝人徐熙媛（大S）名字，引起網友議論，大S稍早回應，「這份聲明書中的徐熙媛是同名同姓，我目前正全心準備女兒的升學事宜，我並沒有收到參與任何連署的邀請或通知。」

香港文化藝文界在29日發表聲明，支持涉港國安立法，聲明中提及，「充分理解維護國家安全對香港至關重要，支持全國人大就香港國安立法所作的決定，期望全國人大常委會制定的相關法例，在堵塞國家安全漏洞的同時，亦能保障業界正常的創作自由和發展空間。」

同時聲明稱，「懇請有關部門能和社會各界充分溝通，釋除疑慮，我們也呼籲香港社會各界以此為契機，增進包容理解，讓香港重回文明法治的正軌，重新出發。」

其中參與連署的2600多人中，包含成龍、譚詠麟、鍾鎮濤、黃百鳴、向華強、陳小春、王祖藍、惠英紅、曾志偉、楊受成等，特別在向太、向佐的後兩行，可以發現「徐熙媛」的名字，正好與大S同名，引起網友熱議。

(中時電子報)