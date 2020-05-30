金門家扶中心主委李根遠、副主委黃克標上午偕委員楊肅謙、李淑賢與中心主任李桂平致贈獎學金，祝福她跨海展開人生新里程。（李金生攝）

目前靠賣腸粉獨撐家計的媽媽含淚叮嚀佳穎（右）將來要帶著感恩的心，回饋一路滋養她長大的金門故鄉。 （李金生攝）

金門家扶中心主任李桂平（中）表示，佳頴的奮鬥歷程是家扶兒童的榜樣，希望透過她奮發向上的故事，鼓勵大家向目標大步邁進。（李金生攝）

金門家扶中心扶助兒童李佳穎走過父親癌逝、母親車禍重傷的艱苦日子，從小在逆境中力爭上游，今年順利錄取台大社工系，成為學弟妹的好榜樣。目前靠賣腸粉獨撐家計的媽媽含淚叮嚀她將來要帶著感恩的心，回饋一路滋養她長大的金門故鄉。

金門家扶中心主委李根遠、副主委黃克標上午偕委員楊肅謙、李淑賢與中心主任李桂平赴在金城鎮莒光路上，佳穎母親賣腸粉的小店面，送上洋溢喜悅與溫馨的獎學金，祝福她跨海展開人生新里程。

李根遠主委當場表示，家扶中心會在新生獎助學金上，替佳頴籌措部分的學費，讓她無後顧之憂，可以順利註冊。

佳穎的媽媽來自大陸浙江，父親在她3歲時罹癌過世，母親帶著她和弟弟落腳金門生活，期間因為健康亮起紅燈赴台就醫月餘，只得將姐弟2人安置在育幼院，飽嘗相隔兩地思念之苦。

但命運總是捉弄苦命人，原有護理專長任職居服員的佳穎媽媽，卻在1次嚴重車禍後手臂失力，而無法繼續工作，加上長期大夜班的累積壓力，健康再度惡化，讓一家人在多重打擊下又陷入困境。

蒼天不負苦心人，佳穎的母親咬牙撐過來，更加努力工作外，還向香港師傅學習作腸粉，在莒光路上開起1坪多的小店面，讓自己和從小接受縣府、家扶中心協助的孩子們，終於有一絲喘息的空間。

原本志在新聞工作的佳穎，在選填科系時回顧自己一路走來，有太多人幫助她們一家人度過難關，看見生活日常中充滿溫馨關懷力量，在與家扶中心社工老師商談後，決定以台大社工系為升學目標。

長得十分清秀的佳穎，臉上洋溢對未來的無限憧憬和信心，希望自己認真學習，不要讓關心她的人失望，從小看著她長大的家扶人員也開心要她「加油!」

(中時 )