《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（30）日的國際新聞重點。

【1】 制裁港版國安法 川普將取消香港特殊貿易待遇、制裁官員

「港版國安法」通過後，川普表示對中國大陸十分不滿，譴責北京強推港版國安法，違反中英聯合聲明，一國兩制已成為一國一制，香港不再被視為獨立於中國大陸之外的地區，因此將調整撤銷香港特殊貿易待遇，並制裁中國大陸官員。

【2】 川普宣布終止美國與WHO關係 再斥陸隱瞞疫情害數十萬人喪命

針對新冠肺炎議題，川普再以「武漢病毒」稱呼新冠肺炎病毒，並指控大陸全面控制WHO，導致其不能適當地應對疫情。在終止與世界衛生組織(WHO)的關係後，川普表示，美國今後會將款項重新導向到其他有急切公共衞生需要的地方，但沒有作出明確說明。

【3】 再砍一刀！川普要禁解放軍背景陸生入境美

在宣布中止世界衛生組織關係以及撤銷香港特殊貿易待遇之外，美國總統川普同時宣布由於大陸不斷竊取美國機密技術與智慧財產權以強化解放軍現代化能力，對美國安全構成威脅，將禁止與大陸解放軍有關聯的陸生與研究人員入境。

【4】 「非裔之死」示威變動亂！當地宵禁 白宮一度被逼封鎖

白人警察將一名未抵抗非裔嫌犯活活壓死，不僅讓敏感族群問題發酵成動亂，警民衝突惡化，不僅迫使當地的明尼阿波利斯市宣布宵禁，示威更延燒至華府，讓白宮為了維安一度被迫封鎖，連美國有線電視新聞網的總部（CNN）也遭示威波擊，讓這場抗議愈來變調成暴力動亂。

【5】 糗！川普親邀G7赴華府開會 遭梅克爾為這理由打槍

七大工業國高峰會即將於美舉行，不過對於美國總統川普（Donald Trump）預計6月底邀請G7領袖赴美參加會議，德國總理梅克爾因考量疫情，已拒絕這項邀約。

(中時電子報)