川普於30日召開記者會，除了宣布對大陸及香港的制裁措施，針對資本市場，川普提到，為了避免美國民眾，因為投資陸企而遭遇未知風險，也將提出新的監管計劃，要求陸企及其它國家公司遵守美國的會計及審計標準。
路透社報導，川普表示正指示工作小組研究在美國上市陸企的種種行為，目的是保護美國投資人。其工作小組成員包括美國財長梅努欽、聯準會主席鮑威爾、聯準會紐約分行行長威廉斯以及證券交易委員會的主席克萊頓等人。
川普提到，美企與陸企並沒有遵守相同的規則，投資公司不該讓客戶承擔因為陸企融資產生的隱藏性、或不當的風險，他認為美國有權利獲得公平與透明。
報導中也指出，日前在川普的壓力下，美國聯邦退休基金宣布暫停投資陸企；此前，美國議會也通過立法，可能加大對陸企在美上市規定，顯見美國政府已開始把戰火從貿易、科技中，逐漸擴大到資本市場。
(中時電子報)
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