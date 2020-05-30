立法院會期昨天結束，民進黨團書記長鍾佳濱今表示，預計6月下旬到7月底間召開臨時會，處理NCC及考監兩院人事同意權，以及農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、前瞻二期預算等議案。時代力量黨團總召邱顯智說，因為要處理的人事案與法案很多，希望臨時會越早開越好，同時也盼能處理《港澳條例》18條修法、國民參與刑事審判法。

鍾佳濱表示，柯總召昨黨團大會提到，因前瞻基礎建設二期預算有1個月協商冷凍期，最快要到6月15日才能處理，因此，6月16日前不會召開臨時會，臨時會最慢則要在7月底完成。

至於臨時會議程，鍾佳濱說，NCC及考監兩院人事同意權需要處理，法案部分則有3大任務，包括前瞻二期預算、農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案等，民進黨雖有主觀上想要推動的法案及議程安排，但也會考量在野黨需求，將會透過朝野協商討論。

國民黨團總召林為洲說，臨時會國民黨團只會提一個案子，就是黨團已提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文修正草案，主張全民普發現金6000元，作為國民振興經濟發展獎勵金，不要讓民眾花1000元換取3000元的振興券，擾民效果又不好。

國民黨團首席副書記長林奕華說，農田水利法欲把農田水利會變成官方組織，造成農田水利會系統爭議大，以及國民參審制等兩項法案，都沒有修法的急迫性，雖可預料民進黨將挾國會人數優勢，包裹處理。

至於民進黨團擬在臨時會處理前瞻二期預算，林奕華指出，前瞻基礎建設舉債8800億元，加上此波紓困條例，打開財政紀律天花法，授權行政部門最多可動支4200億元，有專家學者擔憂破兆規模的舉債，恐造成債留子孫問題。

邱顯智說，臨時會希望越早開越好，因為有很多事情要處理，除了3個人事同意權行使，法案部分，希望在處理國民參審草案時，也能討論時力黨團提出的刑事陪審法草案；此外，香港局勢越來越嚴峻，《港澳條例》18條修法有急迫性，應該優先處理，訂定更具體明確的標準。

民眾黨團總召賴香伶表示，希望《港澳條例》18條修法、國民參與刑事審判法草案能在臨時會處理，司法改革是民間期待，民眾黨主張參審陪審一併試行6年，讓不同制度可以比較。

(中時 )