付雪潔微博。（摘自付雪潔微博）

針對美國多位議員要將陸駐美大使館外的路名改成「李文亮廣場」，李文亮的遺孀付雪潔表示，她對此消息感到難過，李文亮若有知，一定不會允許有人借他的名義來傷害他的祖國。她懇求各界，「讓逝者安息，生者前行」。

雖然美國總統川普改口不再咬定大陸武漢實驗室為新冠病毒的外洩起源，但美陸關係陷入僵局仍未解，川普政府仍堅定要大陸為全世界遭大流行侵襲負責。此時，多位美國重量級議員紛紛提出相關法案，也有議員提議要將陸駐美大使館外的路名改成「李文亮廣場」，紀念疫情早期階段就提出警告的「吹哨者」陸醫師李文亮，讓他的名字永遠不被忘記。

對此，付雪潔微博發文稱，近日從網上得知，有美國議員提案要求把中國駐美使館的一個路段改名為「李文亮廣場」。得知這一消息，很是難過。文亮是一名共產黨員，深愛他的祖國。他若有知，一定不會允許有人借他的名義來傷害他的祖國。真的希望不要再無端勾起傷心事，讓逝者安息，生者前行。

(中時電子報)