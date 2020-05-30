北市府推動台北卡3.0，議員苗博雅發現，市民只是想申請單一服務，卻必須簽署包山包海的個人資料蒐集處理同意書，甚至包括收入、信用評等、配偶姓名或種族血緣，她痛批市府便宜行事，完全沒有資保護的法治觀念。北市資訊局對此回應，不會蒐集全部個資，僅存取個別業務所需資料。

台北卡將多項市政服務併入一卡，可各自向不同單位申請想開通的服務，不過，苗博雅發現，不管想開通哪一種服務，都一定得簽署一份個資蒐集同意書。

苗博雅指出，同意書內容包羅萬象，包括個人收入、信用評等、健康狀況、護照號碼、配偶姓名、學歷或種族血緣。若市民只是想去圖書館借書辦借閱證，或陪同身心障礙家人搭捷運辦愛心陪伴卡，都必須一次允許授權市府蒐集、利用全套個資。

她痛批，市府根本欠缺法治觀，市民簽署後即成立法律上契約關係，等於同意交出所有個資，不能要求市民簽署同意書，再聲稱只會蒐集必要部分，智慧城市不能便宜行事，要求市府依各卡功能設計不同個資蒐集表單。

對此，資訊局長呂新科說明，雖然簽署這份同意書，但各單位不會蒐集全部個資，僅會存取業務所需資料，會盡快研議改善措施。

(中時 )