洛杉基臉書動態。(取自洛杉基臉書)

大法官昨天(29日)宣示通姦罪違憲，即刻生效，讓通姦罪除罪化，引起外界討論。作家洛杉基用「綠色是可以原諒的顏色」這個梗，狂酸「以後摩鐵都應該漆成綠色才對」。

昨日司法院大法官認為，通姦罪對性自主權及隱私的干預程度及所致的不利益，實屬重大，況且通姦罪刑事失效，也可以改由民事訴訟來維護家庭婚關係；至於通姦配偶撤回告訴不及於相姦者，造成差別待遇也違反平等權，也同樣違憲失效。

對於大法官釋憲結果，作家洛杉基在臉書上狂酸，「綠色是可以原諒的顏色，以後摩鐵都應該漆成綠色才對」。而網友們也紛紛留言表示，「摩鐵免費贈送綠帽、綠保險套」、「帽子還戴否？」、「不能通通漆綠的，只有提供給通姦的摩鐵才能漆綠色」、「順便販售綠色的帽子」、「進摩鐵前先準備一頂綠帽 ，出磨鐵時把它戴在頭上，回家就擺明的就告知剛跟小三、小王炮完而已」。

(中時電子報)