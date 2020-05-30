別開生面的「放伴扛竹茨‧走過鹽水溪」，模擬先民生活智慧。(曹婷婷攝)

「放伴扛竹茨‧走過鹽水溪」，模擬先民生活智慧。(曹婷婷攝)

台南市關廟區新光社區發展協會與台南市環保局響應世界地球日，今天在鹽水溪畔舉辦「放伴扛竹茨‧走過鹽水溪」。(曹婷婷攝)

極端氣候下，台灣幾乎連年面臨豪雨帶來的洪患考驗，台南市關廟區新光社區發展協會與台南市環保局響應世界地球日，今天在鹽水溪畔舉辦「放伴扛竹茨‧走過鹽水溪」，150人分批扛著2棟竹茨過溪，模擬早年先人逐河而居、洪患避難

情景，藉此宣導淨溪、守護環境生態重要性。

今年世界環境日主題為生物多樣性，新光社區長期關注鹽水溪生態，致力推動河川保育及環境教育，台南市環保局結合關廟區新光社區發展協會今天在鹽水溪畔辦理世界環境日活動，透過活動模擬先人逐河而居、洪災避難的歷史情景，體現當時互助合作的農業社會人情味，並宣導淨溪、保護環境、維持生物多樣性的重要性。

環保局長謝世傑說，新光社區重現當年先人為取水方便，取用在地的竹子當作材料逐河建置簡易竹屋而居，汛期期間，將竹屋拆解搬遷至高地避災，不僅將傳統工藝保存下來，並教導民眾環境變遷議題，重視環境保育的重要。

新光社區理事長吳宗寶表示，這個計畫透過打工換宿，號召全台各地28位年輕學子與社會人士前後花9天時間，打造2棟竹茨，形制僅為古早厝的3分之1比例，現場組裝、拆解，還原當年先民的智慧，「若遇洪患，房子扛了就走。」

今天活動包括環保局、新光社區、關廟區公所、中華醫事科大、嘉南藥理大學等150多人共同參與，並協助淨溪、認識鹽水溪生態，現場也有家長帶著小朋友體驗，除了親近大自然也認知前人與大自然和平共存的處事態度，直呼難得。

(中時 )