賽揚獎左投普萊斯(David Price)在疫情中展現人性光輝，仿效遊騎兵秋信守，普萊斯自掏腰包給新東家道奇的小聯盟球員每人發放1000美元(約台幣3萬)紓困金。這已經跟美國政府給的救助金差不多了，只要不在40人名單的球員都可拿，估計200多人受惠。

有些老闆已經不想補貼小聯盟球員，運動家只會支付到5月31日為止，總管(David Forst)佛斯特寫道歉函表示：「這是個困難的決定，現在我們的全職員工也正面臨無薪假或減薪，我很抱歉。」運動家是小市場球隊，去年營收排名聯盟第26，他們還積欠了120萬美元租金。

小聯盟球員在春訓期間每周可領取400美元，但前次勞資協議的結果只適用到5月底，下周開始就會被減薪或拿不到錢，還有許多小聯盟球員將遭釋出。普萊斯在這時候掏錢資助那些他不認識的人，獲得球迷一致讚揚。「不敢相信波士頓媒體(紅襪是普萊斯前東家)把他描寫成一個惡人。」

(中時電子報)