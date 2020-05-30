中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，為保障國內病人接受治療之權益，並積極因應COVID-19(新冠肺炎)疫情可能的發展，衛生福利部食品藥物管理署於今(109)年5月29日邀請國內藥學及臨床醫學專家召開會議，討論瑞德西韋(Remdesivir)藥品之查驗登記申請。

指揮中心指出，鑒於瑞德西韋(Remdesivir)的療效及安全性已有初步證據支持，且國際間亦陸續核准該藥品使用，基於國內公共衛生需求、醫療利益與風險平衡，與會專家建議，食藥署可依據藥事法第48條之2規定，有條件核准該藥品專案輸入使用於重度新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染的病人，該藥品輸入後，藥商仍須執行風險管理計畫，以保障病人用藥安全。

中央流行疫情指揮中心研發組副組長吳秀梅表示，因應疫情需要，台灣有必要儲備治療藥物，也和業者積極聯絡，廠商在5月25日送查驗登記許可證的申請，28日食藥署完成審查，29日召集專家進行會議。

吳秀梅指出，會議過程專家對於瑞德西偉的必要性均表達支持，瑞德西偉的適用係決議於藥事法48-2規定，有條件的核准瑞德西偉藥品許可證，適應症為重度新冠肺炎感染症，雖然大人小孩都能使用，但劑量會依照兒童體重而有所調整，治療期程最長為10天。

核准條件包括業者要做相關的風險管理計畫，並執行國內病患的登入，有新的臨床實驗資料都要送署做審查，

他國使用瑞德西偉案例，美國在5月1日緊急使用授權給瑞德西偉，日本在5月7日發布特準緊急許可，我國則在5月25日接獲申請，採有條件核准許可證的方式，業者下周會領到許可證。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，瑞德西韋是目前的藥物當中，是比較一致初步顯示正面效果的藥品，雖然科學證據還沒有那麼充足，不過為了萬一的下一波疫情，我們還是希望病人會有機會使用到這款藥物，昨天的討論也獲得專家們的支持。當然，我們也會注意安全問題，會充分告訴病人藥品的狀況，並持續監測肝、腎功能，使用後也要向食藥署通報，一方面顧及病人的權益，一方面也是為了讓病人使用到有效的藥品。

(中時 )