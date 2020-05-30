騰訊認購華納唱片IPO股份 涉資2億美元 13:522020/05/30 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消息人士透露，大陸互聯網巨頭騰訊計劃斥資2億美元，認購即將首次公開招股(IPO)上市的華納唱片股權。 華爾街日報30日報導，華納唱片較早時公佈IPO細節，擬籌集最多18億美元。報導指出，華納唱片洽商基礎投資者冀認購IPO股份，騰訊是其中一家獲得接觸的基礎投資者。 華納唱片預期6月2日為公開招股定價。消息人士指出，華納唱片希望基礎投資者認購價值總值10億美元的股份。 (工商 ) #華納唱片 #認購 #IP #騰訊 #基礎 也許您會感興趣 財經熱門新聞 危險！散戶殺進這2檔 股市大泡沫快爆炸 - 財經 三點回嗆美國制裁 香港財政司長：已做足準備 - 財經 川普「毀滅核彈」若出手！香港經濟就完了 - 財經 外資撤逃 台幣猛爆！驚曝背後大黑手 - 財經 想幫華為就得死！ 陸晶圓龍頭遭鎖喉吃不了肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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