消息人士透露，大陸互聯網巨頭騰訊計劃斥資2億美元，認購即將首次公開招股(IPO)上市的華納唱片股權。

華爾街日報30日報導，華納唱片較早時公佈IPO細節，擬籌集最多18億美元。報導指出，華納唱片洽商基礎投資者冀認購IPO股份，騰訊是其中一家獲得接觸的基礎投資者。

華納唱片預期6月2日為公開招股定價。消息人士指出，華納唱片希望基礎投資者認購價值總值10億美元的股份。

(工商 )