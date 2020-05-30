在中國全國人大會會議28日通過「港版國安法」後，美國總統川普於美東時間29日下午在白宮玫瑰園記者會上宣布多項對中國和香港的制裁措施，包括暫停具國安風險的中國國民入境美國，研究採取措施撤銷香港獨立關稅及享有旅遊優惠待遇的地位，以及採取必要措施制裁參與侵害香港高度自治的中國及香港官員。

不過，由於川普並無宣布取消兩國早前達成的首階段貿易協議，也未對中國提出新制裁或新關稅，市場緊張情緒獲得舒緩，川普記者會前美股一度跌368點，之後轉漲一度翻紅，道指最終近乎平盤作收，那斯達克指數更上漲120點。

另據外電報導，作為美國盟友、分享情報的「五眼聯盟」也對「港版國安法」高度關注。聯盟成員美英澳加四國外長繼28日發表聯合聲明後，美國、英國已要求聯合國安理會於29日舉行會議，討論中國計劃在香港實施國安法議題。有關會議將是非正式的閉門會議，任何成員國都可以提出不同問題，中方原則上不能反對。

本次記者會川普較原定時間延遲了50分鐘才出現，他在近10分鐘的演講中一開場就以大篇幅言詞炮轟中國，範圍涵蓋香港、貿易、智財權、新冠肺炎等，表示要重新考慮與中國的關係。

川普表示，基於中國政府違背對香港「一國兩制」的承諾，華府將採取行動取消給予香港的特殊待遇，限制對香港的高科技出口。他表示，在關稅、旅遊、貿易等廣泛事宜上，香港未來與中國只會獲得同樣待遇。他同時宣布，美國暫停與世界衛生組織（WHO）的關係。

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