55歲的「三金影帝」吳朋奉25日辭世，家屬將於6月7日舉行告別式，其經紀公司28日表示，吳朋奉的遺體火化後，將尊重他生前遺願，採取「樹葬/植葬」的方式長眠，據悉家人決定在6月18日於新北市三芝櫻花園區為他舉行環保樹葬儀式，當天儀式僅限家族及親友參加，18日之後才開放各界悼念。

吳朋奉一生愛好環保，家屬為實現他生前理念：「愛護環境、建設一個更進步、開放、自由的台灣。」決定以樹葬方式送他最後一程，告別式當天，幾位摯交將致悼念詞，希望以詩、歌、表演跟他告別，紀念影片內容包含劇場和影視作品，正由「金枝演社」王榮裕導演與金鐘導演陳慧翎協助整理製作剪輯。幾位友人原計畫為吳朋奉另舉辦追思會，與家屬懇切討論後，考慮家屬的意願及擔心影響疫情，已決定取消，若有意致贈花圈花牌，相關事宜可洽詢經紀公司。

吳朋奉最後一段公開承認的戀情，是與日籍女星久保寺淳子的異國戀，久保寺淳子得知消息，昨上午也在私人臉書標記吳朋奉，寫著「我應該祝福你，希望一路好走...但我還是很討厭和你說goodbye......。看這些照片，好像聽到你說『我先走了』嗯，我們下輩子見了....永遠愛你」，一句「永遠愛你」更是催淚。至於是否會邀久保寺淳子來台參加告別式？吳朋奉經紀人表示，「一切都還在籌備中，或許可以試試看」。

(中時 )