罷韓倒數7天，國民黨立委鄭麗文直言，她觀察現在罷韓氛圍有變冷，因此罷韓會不會通過，她認為還是存在變數。對此，菊系高雄市議員高閔琳表示，她近來也感到有點不樂觀，本來估是70萬票通過，現在可能只有60多萬票低空飛過。

高雄市長韓國瑜投票將在6月6日舉行，高雄市選委會初步統計，這次有權罷免的投票人數有230萬362人；同意票須達57萬5,091人，才達罷韓門檻。

對於罷韓倒底會不會成功，近來各名嘴都有不同意見。其中，鄭麗文直言，她觀察現在罷韓氛圍有變冷，所以比較不會像之前那樣悲觀，因此，6月6號那時候的投票率會怎樣，其實很難說。

而高閔琳接受港媒《中評網》採訪時則表示，她本以為罷韓會70萬票通過，但因天氣和北漂等變數存在，她坦言有點不樂觀！雖然她最後認為會過，但很有可能只有60多萬票而已。

(中時電子報)