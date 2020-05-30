6／7解封 雙鐵飲食、賣場試吃都可以 13:192020/05/30 中時電子報 中時、 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 6／7解封 雙鐵飲食、賣場試吃都可以。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙鐵6月7日擬開放小推車販售餐飲，對此疫情指揮中心指揮官陳時中表示，6月7日後只要合於防疫新生活的指引，就不再有限制，至於總量限制則會由交通部研議處理；媒體詢問目前賣場是否開放試吃？陳時中則表示，回歸防疫新生活的注意事項，包括注意手部衛生、咳嗽禮節等，基本上都可以。 嘉玲回來了！今無新增病例 累計421人解隔離 (中時電子報) #雙鐵 #賣場 #試吃 #6月7日 #開放 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌：6月7日前無確診 擴大開放國內生活 13:072020/05/26 政治 行政院：最快6月7日可以正常生活 邊境仍嚴防 13:592020/05/26 政治 連44日無本土病例 指揮中心宣布6月7日國內全面解封 14:282020/05/26 生活 行政院預劃6月7日前舉行振興券記者會 16:122020/05/26 政治 6月7日全台大解封 邊境開放再等等 04:102020/05/27 財經要聞 防疫6月7日大解封 媽祖遶境不鼓勵 04:102020/05/27 生活新聞 電影院不用梅花座！陳時中：6月7日起這些都解禁 10:052020/05/27 生活 校園解禁 桃竹苗陸續開放運動 04:102020/05/28 地方新聞 雙鐵解禁 6月起開放列車上飲食 10:302020/05/29 生活 雙鐵飲食 6月起有條件解禁 04:102020/05/30 生活新聞 生活熱門新聞 價格驚呆了！家樂福6月搶賣1.8萬包醫療級口罩 - 生活 午後防強對流 吳德榮：未來一周炎如夏 - 生活 影片曝光！遭馬保國打趴 MMA冠軍說出真相網傻眼 - 生活 香港女大生不想移民台灣 她犀利曝這關鍵 - 生活 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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