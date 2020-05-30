雙鐵6月7日擬開放小推車販售餐飲，對此疫情指揮中心指揮官陳時中表示，6月7日後只要合於防疫新生活的指引，就不再有限制，至於總量限制則會由交通部研議處理；媒體詢問目前賣場是否開放試吃？陳時中則表示，回歸防疫新生活的注意事項，包括注意手部衛生、咳嗽禮節等，基本上都可以。

(中時電子報)