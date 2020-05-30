新北市銀光咖啡館今（30）天開幕，市長侯友宜出席典禮時表示，新北市在照顧高齡長者及陪伴的照顧者部分，已不斷的推動智能衛生所、智能醫療以及銀新未來城公共托老中心等措施，現在更推出各區銀光咖啡館，在永和、樹林、三重及板橋等地，分別成立了五家銀光咖啡館。

侯友宜說，每一家銀光咖啡館都有自己的特色與驚喜，例如在永和的兩家，其中一家就有無障礙規劃師、個案諮詢、輔具分站等，讓長輩不僅擁有課程諮詢、學習等服務，過程中還可以得到政府一站式的服務，讓前端的雲端咖啡館跟照顧，結合的更緊密。

另外，永和銀光咖啡館的藥局也正式成立，有藥師提供藥物諮詢及所有的照顧諮詢示範。這些服務都是照顧長輩的措施，加上今天開幕的五家銀光咖啡館，新北市目前已累計有八家據點，預定要在四年內，達到成立十六家銀光咖啡館的目標，可以照顧新北所有的高齡長者。

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(中時電子報)