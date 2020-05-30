台灣陸續解封 防疫新生活全體積極響應 13:322020/05/30 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣陸續解封，防疫新生活全體積極響應。（中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情中心指揮官陳時中今(30)日下午即將啟程前往台南，陳時中指出，防疫措施陸續解禁開放之餘，也要將防疫新生活內化，每個人都要積極行動，未來在6月27日防疫新生活開始時，對社區健康行為的監測也會持續，讓社區防護網做得更好。 陳時中說，這次南下和各縣市一方面是在放鬆交流，也趁機看看各縣市防疫情況落實得如何，台灣的確值得大家多走走，這也是樂活防疫的一部份。 嘉玲回來了！今無新增病例 累計421人解隔離 (中時 ) #防疫新生活 #陳時中 #台灣 #陸續 #積極 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣福斯汽車與Zipcar結盟 揮軍共享汽車市場 18:192020/05/26 財經 比賽愛台灣 陸祭優惠爭民心 04:102020/05/27 焦點新聞 陸GDP快跑 恐成台國際競爭對手 04:102020/05/27 焦點新聞 舊振南第二屆漢餅新星選拔 出爐 04:102020/05/27 產業．科技 凱基慈善基金會捐口罩 菅義偉致謝台灣 04:102020/05/27 證券．權證 凱基慈善基金會捐口罩 日方致謝 04:102020/05/27 財經焦點 前董事長獲判無罪 台灣東洋要「上訴到底」 16:072020/05/27 社會 香港女大生不想移民台灣 她犀利曝這關鍵 14:082020/05/28 生活 邵雨薇殺魚初體驗 剝皮挖內臟超俐落 17:232020/05/29 娛樂 LG首發5G手機 拚重返十大品牌 04:102020/05/30 產業特刊 生活熱門新聞 價格驚呆了！家樂福6月搶賣1.8萬包醫療級口罩 - 生活 午後防強對流 吳德榮：未來一周炎如夏 - 生活 影片曝光！遭馬保國打趴 MMA冠軍說出真相網傻眼 - 生活 香港女大生不想移民台灣 她犀利曝這關鍵 - 生活 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。