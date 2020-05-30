中央流行疫情中心指揮官陳時中今(30)日下午即將啟程前往台南，陳時中指出，防疫措施陸續解禁開放之餘，也要將防疫新生活內化，每個人都要積極行動，未來在6月27日防疫新生活開始時，對社區健康行為的監測也會持續，讓社區防護網做得更好。

陳時中說，這次南下和各縣市一方面是在放鬆交流，也趁機看看各縣市防疫情況落實得如何，台灣的確值得大家多走走，這也是樂活防疫的一部份。

(中時 )