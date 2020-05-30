吳奇隆上節目分享爸爸經。（圖／翻攝自吳奇隆微博）

50歲吳奇隆5年前與小17歲劉詩詩甜蜜成婚，夫妻倆去年生下一子「步步」，最近吳奇隆上實境節目，透露升格新手爸爸後生活最大改變就是重心全在小孩身上，以前則是工作，他希望多學如何跟小孩溝通，至於對步步的期許，吳奇隆說：「我覺得小朋友只要他健康、只要他快樂（就好）」。

吳奇隆和劉詩詩去年晉升新手爸媽，吳奇隆最近上大陸節目《奇妙小森林》分享當爸心得，昨(29日)他在微博分享片段，吳奇隆坦言會來錄影是想明白跟小孩的所有需求，將來跟兒子能有多點溝通，能引導孩子做想做的事。

吳奇隆也說，當爸媽後生活有非常大的變化，重心全從工作移到小孩身上，作息也全然配合孩子，中間經歷過一段調節期，但他很喜歡這過程，也說學到的新技能是小孩哭原來不一定因為肚子餓，也許是睏了或剛上完廁所，甚至是身體不舒服，吳奇隆驕傲說現在可以一手抱孩子、一手泡牛奶，而步步現在開始會說話，吳奇隆自嘲有時候覺得兒子在叫他，之後才發現孩子其實還不懂，只是在學發音罷了。

(中時電子報)