室內集會人數放寬，台中市本願山彌陀講堂閏4月8日恢復舉辦浴佛法會，並發送5天素食餐盒，藉此推廣茹素淨化心靈。副住持釋佛耀預告6月1日起舉辦七七四十九天的念佛超薦歷代祖先暨消彌疫情大法會，號召蓮友誦經念佛持咒，超渡疫情往生者悉歸佛國淨土。
71歲林姓婦人領到第一個素食餐盒，她感謝本願山弘揚佛法，吃平安素對健康有益。76歲蘇瑞東表示，年輕時應酬搞壞身體，30年前因緣際會「葷轉素」，他舉例，很多人分食1隻豬，但蝦子很少吃1尾，一餐葷食至少3、4條生靈下肚，「肚子變成動物的棺材」這樣好嗎？
釋佛耀表示，浴佛法會原定在上月舉辦，因疫情延後閏月舉行，發送素食餐盒，實踐本願山「善行天下、普濟眾生」理念，試辦5天若成效良好，不排除持續發送。原定3月舉辦清明報恩法會，因疫情延期，6月1日將舉行為期49天的念佛超薦歷代祖先暨消彌疫情大法會。
(中時 )
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