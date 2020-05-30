衛福部長陳時中最近全台走透透，推動防疫新生活，也為當地帶來一波觀光熱潮。嘉義縣長翁章梁30日透露，陳時中預計6月5、6日會到嘉義縣，除協助觀光行銷，也來慰勞辛苦的防疫人員，另，縣府將準備縣內出產、廣受大眾好評的「嘉義極光」哈密瓜送給他。

翁章梁今日出席在長榮文苑酒店的「樂活防疫‧安心飲食」記者會，會後表示，陳時中預計6月5日下午抵達嘉義縣，隔天會帶他到各個景點走走、品嘗美食，詳細行程內容，目前還在討論中。

(中時 )