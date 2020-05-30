陳時中全台走透透拚觀光 翁章梁：6／5、6到嘉義 13:482020/05/30 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣長翁章梁30日透露，陳時中預計6月5、6日會到嘉義縣，除協助觀光行銷，也來慰勞辛苦的防疫人員。（張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中最近全台走透透，推動防疫新生活，也為當地帶來一波觀光熱潮。嘉義縣長翁章梁30日透露，陳時中預計6月5、6日會到嘉義縣，除協助觀光行銷，也來慰勞辛苦的防疫人員，另，縣府將準備縣內出產、廣受大眾好評的「嘉義極光」哈密瓜送給他。 翁章梁今日出席在長榮文苑酒店的「樂活防疫‧安心飲食」記者會，會後表示，陳時中預計6月5日下午抵達嘉義縣，隔天會帶他到各個景點走走、品嘗美食，詳細行程內容，目前還在討論中。 (中時 ) #陳時中 #嘉義縣 #防疫 #觀光 #全台 也許您會感興趣 生活熱門新聞 價格驚呆了！家樂福6月搶賣1.8萬包醫療級口罩 - 生活 午後防強對流 吳德榮：未來一周炎如夏 - 生活 影片曝光！遭馬保國打趴 MMA冠軍說出真相網傻眼 - 生活 香港女大生不想移民台灣 她犀利曝這關鍵 - 生活 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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