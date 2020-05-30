賴銘偉日前在臉書發文「祈/盼」、「黑夜是過程，黎明是必然，是迎接還是說再見，命運早已鋪排。」、「努力保持微笑，把眼淚交給老天，潤澤大地滴答洗滌一顆隱隱作痛的心。」許多好友紛紛留言關心：「你還好嗎？」、「加油。」據悉，向來對感情低調的賴銘偉，已有穩定交往9年的圈外女友，近來傳出女友罹癌，正在醫院化療中。

對此，賴銘偉的經紀人牟鐘恩透露女方是圈外人，想要保護另一半，因此未公開戀情，被問及女方的狀況，經紀人坦言實際情況不太清楚，女生現有家人在身邊陪伴，加上現在因新冠肺炎疫情，不便進出醫院，賴銘偉頗難與女友見到面。

此外，賴銘偉去年7月在台北Legacy開唱時，當時女友就低調愛相隨，陪他一起採排、吃晚餐，礙於用餐當時賴的經紀人及中時記者在場，小兩口面對面坐著用餐卻沒什麼互動，完全看不出是一對戀人，誤以為是化妝師。他女友當時一頭長髮，除了臉色蒼白外看不出當時強忍病痛。經紀人今解釋其實賴的女友當時已接受化療、頭上戴的其實是假髮。

(中時 )