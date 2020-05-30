友訊(2332)經營權風暴越演越烈，由市場派獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳召集的臨時股東會確定將在6月1日下周一登場，由於主要訴求就是解任現任董事長胡雪以及公司派5席董事，惟公司派也不甘坐以待斃，將在明(31)日召開董事會，擬續討論上次5月25日董事會尚未完成討論之事項，但2位獨董卻和上次命運相同，依舊未接獲明日的董事會通知，2位獨董最新發布聲明，呼籲現任董事長胡雪等公司派董事、獨董「懸崖勒馬」，勿將使友訊公司股票陷入打入全額交割股之危機中，2位獨董也呼籲全體股東出席6月1日股東臨時會。

聲明內容如下：

一、友訊公司於法人董事長代表人胡雪為首之部分董事會成員操弄下，於5月25日董事會作成將友訊公司109年股東常會召開日期由6月15日更改至6月29日之決議，該決議核有諸多違法亂紀情事，已遭證交所重裁30萬元之違約金，並致友訊公司陷於有價證券遭變更交易方法(即打入全額交割股)之重大風險。

二、惟董事李中旺、獨立董事馮忠鵬及獨立董事鍾祥鳳近期卻獲悉友訊公司又將於明(31)日召開董事會，友訊公司亦特意忽略主管機關及法院裁定獨立董事身分存在之事實，無通知獨立董事鍾祥鳳及馮忠鵬二人，便逕行召開董事會以續行討論「案由三：擬召集本公司109年第二次股東臨時會相關事宜案，謹提請 討論。」、「案由四：全面改選本公司董事案，謹提請 討論並提送109年第二次股東臨時會選舉。」、「案由五：受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜案，謹提請 討論。」、「案由六：取得及處分資產案，謹提請 討論。」等四項討論事項。

三、胡雪等人致使友訊公司遭證交所裁處違約金後，不僅未幡然悔改，反而進一步召集5月31日董事會，欲藉此於109年股東常會改選友訊公司第十二屆董事及獨立董事後，相距不到二個月的時間再召開109年第二次股東臨時會進行全面改選董事。在第十二屆董事及獨立董事尚未選出之前，即安排召開109年第二次股東臨時會進行全面改選董事，此動機舉措不但荒謬至極，且徒令友訊公司及全體股東耗費人力、金錢與時間。顯見以胡雪為首之部分董事會成員不僅完全將法令視如敝屣，甚至將主管機關、友訊公司全體股東耍弄於股掌之間。為維護友訊公司及全體股東之權益，董事李中旺、獨立董事馮忠鵬及獨立董事鍾祥鳳已於5月29日就5月31日董事會議程所載討論事項案由三至案由六等議案出具書面反對意見。

四、董事李中旺、獨立董事馮忠鵬及獨立董事鍾祥鳳鄭重籲請友訊公司以胡雪為首之部分董事會成員懸崖勒馬，莫再繼續主導友訊公司玩法弄法，重創品牌形象、企業商譽，犧牲股東、員工權益，宜速回歸法令之遵循並善盡董事及獨立董事所應盡之忠實義務及善良管理人之注意義務。

最後，兩位獨立董事也請友訊公司全體股東踴躍出席6月1日所召集之友訊公司109年第1次股東臨時會。

友訊市場派召集的臨時股東會，在日前法院判決認為沒有辦法提出必須暫停臨時股東會必要性證明，故駁回公司派的申請，6月1日臨時股東會確定登場。

(時報資訊)