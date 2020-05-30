衛福部昨預告《菸害防制法》新草案，將原符合《菸酒法》的菸品定義修改，新增一項能讓加熱菸符合定義的條件，而電子煙雖歸在類菸品，卻未明確列在類菸品定義。董氏基金會抨擊，新草案以巧妙方式默許加熱菸以菸品名義開放，暫時讓電子煙不合法，但未來只要透過解釋，也能允許電子煙開放，等於加熱菸、電子煙都有開放空間。該草案事實上是「高人指點，政府配合」，堂而皇之地為菸商「開大門，走大路」。

董氏基金會執行長姚思遠表示，新版草案默許了加熱菸的開放，也保留了未來以解釋來開放電子煙的空間。首先，加熱菸之所以能開放，是因為菸品的定義從以「菸草或代用品為原料製作」的產品，被改為以「菸草或其他含尼古丁以取代菸草的天然植物」為原料製作的產品，巧妙地讓加熱菸符合新版菸品定義，也就能比照紙菸的方式製造、輸入。

其次，新草案新增了類菸品的定義，是國際上沒有先例的做法，沒有任何國家這個名詞。姚思遠表示，電子煙的卡夾有些含有尼古丁，有些則沒有，國際上只要有尼古丁的產品，都屬於菸品，怎麼會特別新增「類菸品」的項目？再者，政府新增類菸品是為了限制電子煙，但是在定義上未明確舉例，只在後面的說明提及電子煙，意味著保留了開放空間，未來政府若接受了菸商的遊說，以解釋的方式允許開放，法律就會拿它一點辦法也沒有。

姚思遠痛批新草案是「高人指點，政府配合」，過去政府在面對日本菸商進入台灣的事件時沒反對，這次卻堂而皇之地藉由立法來圖利菸商，等於是幫菸商「開大門，走大路」。他嚴厲地說，政府利用修法過程主動開放，等於是圖利菸商的幫兇，切勿讓多年的菸害防制徒勞無功。

為避免圖利菸商，姚思遠認為，政府應在《菸害防制法》的定義中明確地列入電子煙及加熱菸，並依據未來的趨勢，若有新產品就再度修法納入。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗則建議，只要維持原來的「菸品」定義、增列「新型菸品」定義，就可以達到過去衛福部堅持的禁止新型態菸品的理想與目標。

衛福部長陳時中表示，新版草案預告後，歡迎大家儘量表達意見，公告之後再開誠布公地進行討論。他強調新草案沒有圖利問題，基本上還是照著科學的方式走，各個專家學者都認為電子煙有未知風險，加熱菸到底要歸在菸品還是類菸品，還有爭論在。不管是加熱菸或菸品，我們關心的一個是對健康的影響，另一個是對青少年的影響，必須要降低對青少年的危害。

(中時 )