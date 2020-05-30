2017年台北世大運，許凱貴奪下賽史暨中華隊史上首面武術套路金牌(男子南拳/南棍全能)後急流勇退，如今3年過去，如今不但當上教練，還當上電器行店長。許凱貴於高雄老家與老婆娘家親戚合開的電器行30日正式營業，昔日戰友與教練紛紛送上祝福，這家座落於鳳山區澄清路的店面，是他展開人生新頁的起點。

卸下選手身份後，許凱貴完成碩士學業後轉教練職，曾在桃園市當1年專任教練，當時的同事還有後來當上桃園市體育局長的前奧運跆拳道國手莊佳佳，之後選擇回高雄。許凱貴表示，因為老婆也在高雄，原本就打算回鄉發展，老婆的姨丈與阿姨從事電器行已經30多年，加上父親開過餐廳，想從事武術以外的事情，因此投入這個全然陌生領域。

「武術生涯達到一個層級時，會想試其他工作，人生就是不斷挑戰、不斷學習才會成長，我也沒放棄武術，畢竟這條路走了20年。」7月的屏東全中運，許凱貴不但有學生代表地主出賽，也將擔任裁判。

投入與運動專長完全無關的行業，是很多退役選手難以適應，甚至不願做的事，多半搶著僧多粥少的教練或體育老師職缺，許凱貴卻願意放棄還有1年合約的教練工作，從電器學徒做起，也曾水土不服。

回憶自己剛當電器學徒期間，許凱貴也曾水土不服。(許凱貴提供)

開電器行不是開店後就坐等顧客上門，要了解每樣家電的特色，還要出門拉業務，商品賣出後，還要送貨、裝修，故障了還要到府維修，為此也吃了不少苦頭。「剛開始的兩個禮拜，真的受不了，以前訓練一天頂多6小時，現在一天送貨、搬貨、修理電器，一天至少10小時，晚上還要教課。」許凱貴坦承，做了1個月後就想放棄，沈澱心情後又堅持下去。

許凱貴拿過2009年香港東亞運南拳/南棍全能銀牌、2014年仁川亞運南拳/南棍全能銅牌、2016年桃園亞錦賽南棍金牌到2017年於全能項目登頂，這些經歷當學徒完全不管用，在師傅眼中他就是菜。「做得不好他就會說『啊你是會不會啊？你以前是不是都在混啊？』但他們不知道我是從別的領域轉過來，然後常在工地把全身弄得髒兮兮，真的會想放棄。」

在工地體會過師傅的辛苦，許凱貴覺得自己要秉持當選手勇於挑戰不服輸的精神，更要放下身段，「師傅不會教你，你要自己去多問，其實跟我們當選手一樣，不懂的要去問教練，真的要拿得起放得下。」現在每天白天經營電器行，晚上擔任武術教練，許凱貴偶而還是會懷念選手生涯，不過他深知那已成往事。

(中時 )