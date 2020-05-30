又發生部隊群聚？ 陳時中：目前已盡量解封 13:512020/05/30 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全體官兵齊唱海軍軍歌，展現保家衛國決心。（軍聞社提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前敦睦艦隊官兵感染新冠肺炎在國內引發喧然大波，周刊報導今年3月底，位於新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練部，也發生為了進行部隊聚集宣導教育，要600名軍士官兵擠在狹小餐廳內，且未要求量體溫、戴口罩，也未保持任何社交距離，群聚近1個半小時之久，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會和陸軍了解實際情況，目前已盡量解封，對人流管制也解禁，但各單位若有相關群聚可能，還是希望空間留比較大還是比較好，但在6月7日後也不會禁止。 (中時 ) #群聚 #解封 #陳時中 #盡量 #陸軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 心靈解封．文學飛揚 04:102020/05/26 藝文副刊 陳時中炫風！藍綠縣市長 力邀鐵人部長小旅行 14:122020/05/26 政治 可以對哪些國家解封？台大公衛學院提2參考數據 12:532020/05/26 生活 台解封指數0.07 學者指當然可解禁 04:102020/05/27 生活新聞 陳時中親揭為何選6／7解禁？周玉蔻讚：誠實又體貼 11:112020/05/27 生活 憂新增病例 北市採「解解、封封」政策 11:122020/05/27 生活 全台趴趴走各縣市搶人 陳時中：身體沒有不好 14:482020/05/27 生活 陳時中31日到一中搖珍奶 行銷台中 16:162020/05/28 生活 阿中部長新竹大啖鴨香飯 吃到碗底朝天 19:472020/05/28 政治 不要只去一中商圈 黃馨慧向阿中部長喊話：逢甲夜市等您來 14:192020/05/29 政治 生活熱門新聞 價格驚呆了！家樂福6月搶賣1.8萬包醫療級口罩 - 生活 午後防強對流 吳德榮：未來一周炎如夏 - 生活 影片曝光！遭馬保國打趴 MMA冠軍說出真相網傻眼 - 生活 香港女大生不想移民台灣 她犀利曝這關鍵 - 生活 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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