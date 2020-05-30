日前敦睦艦隊官兵感染新冠肺炎在國內引發喧然大波，周刊報導今年3月底，位於新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練部，也發生為了進行部隊聚集宣導教育，要600名軍士官兵擠在狹小餐廳內，且未要求量體溫、戴口罩，也未保持任何社交距離，群聚近1個半小時之久，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會和陸軍了解實際情況，目前已盡量解封，對人流管制也解禁，但各單位若有相關群聚可能，還是希望空間留比較大還是比較好，但在6月7日後也不會禁止。

(中時 )