衛福部長陳時中本周六日行程馬不停蹄，除將在台南逛街過夜、品味小吃，回程途經台中將在台中東區帝國糖廠產業故事館與產業代表座談，台中市經發局也安排他到一中商圈DODO茶飲搖珍奶、喝珍奶，行程一曝光，地方攤商扼腕紛喊：台中還有好多商圈和美食呀！

台中市長盧秀燕日前釋出陳時中台中行將到一中商圈搖珍奶、喝珍奶，民眾紛紛討論是到春水堂、茶湯會，還是因敦睦艦隊案曾停業的愛廣場『老虎堂』，或是青年學子最愛多多茶坊，但隨著其行程爆光，也確定31日傍晚阿中部長是要在一中街60號「嘟嘟DODO茶飲」和台中市長盧秀燕一起體驗製作「珍珠奶茶」，據悉陳時中屆時並不會逛一中商圈，只在這一點停留並受訪。

阿中部長行程曝光後，原本引領期盼部長來台中振興經濟的多個商圈和攤商都感到扼腕，一中商圈是珍奶必爭之地，雖然珍奶創始店春水堂不在一中街蛋黃區，但其在中友百貨也有分店，而以黑糖奶味濃厚著稱「老虎堂」、「珍煮丹」也在一中商圈有分店；而另一家有多達20多種：隨便、核廢料等？藏版菜單的

多多茶坊也有珍珠奶茶。

而經發局安排阿中部長體驗珍奶的這家「嘟嘟DODO茶飲」也是一中街老字號手搖飲店，其地理位置位一中商圈蛋黃區，飲料多元，以CP值著稱。

據悉安排陳時中到一中商圈主要是因為該商圈日前因受敦睦艦隊疫情，人潮受到影響，其實台中市包括繼光、天津路服飾商圈以及逢甲商圈也受到疫情衝擊，逢甲商圈還因為土耳其團多人確診被波及，更不斷力邀部長來振興一下。

(中時 )