美國總統川普美東時間29日下午在記者會表示，大陸政府違背對香港「一國兩制」的承諾，華府將取消香港特殊待遇，並出新招制裁大陸。律師葉慶元在臉書上表示，美國取消香港特殊待遇，只會對大陸有利，而驅逐大陸留學生此舉，則更是莫名其妙。

葉慶元指出，美國取消香港的單獨關稅地位以及其他特殊待遇，只會讓相關的經濟活動轉到新加坡及上海，所以這對大陸反而是有利的。

而葉慶元也對川普以大陸人民為敵此舉十分不解，他認為美國驅逐大陸留學生回國，這件事很莫名其妙。並指出，川普應該要爭取的是大陸人民(尤其是這些留美的高階知識份子)的支持，以營造對中國共產黨的反感，進而促成中國大陸的民主改革。

網也們也留言回應，「會直接傷害美商在港利益」、「很明顯是急了! 這位老外歐吉桑把操作選舉當樂趣?」、「川普在放空股票」、「見笑轉生氣」、「打擊是為了作秀 至於打到誰就不是那麼在乎了」。

(中時電子報)