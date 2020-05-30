國民黨立委陳玉珍。（趙婉淳攝）

國民黨團總召林為洲與書記長蔣萬安，為了慰勞黨籍立委這會期的辛勞，前晚邀請藍委共餐，會中推選藍委鄭麗文出任下一屆首席副書記長。據悉，藍委陳玉珍也有意參選，後來經林為洲曉以大義後，便決定在之後會期再捲土重來，且不少第10屆新進立法院的新面孔皆蓄勢待發，顯示齊心拉抬黨團戰力的鬥志。

立法院下會期國民黨團三長人選近日確定，黨團總召因任期一年制，由林為洲繼續擔任，黨團書記長則由本會期的黨團首席副書記長林奕華接任，空出來的首席副書記長，據悉，日前藍委鄭麗文與陳玉珍均表態有意角逐。

前晚餐敘中，有近30名藍委出席，黨團總召林為洲當場對陳玉珍曉以大義，陳玉珍也認為鄭麗文是自己台大的學姊，又曾擔任過第7屆立委，比自己資深許多，「要替黨團服務，未來還是有機會」，因此欣然退出。

經協調後，僅剩鄭麗文一人同額競選，剛好餐會出席人數達法定開會人數，順勢召開臨時黨團大會，推派鄭麗文出任首席副書記長，過程和諧平和。據悉，這屆新加入立法院的新面孔均蓄勢待發，各個醞釀角逐黨團幹部，帶領黨團一同發揮戰力。

鄭麗文說，國民黨在立法院席次很少，大家團結一心，黨籍同事覺得她比較資深，就由她先打頭陣，展現國民黨戰力，下個會期是預算會期，重心放在紓困振興成效，關於勞健保破產危機，美豬開放與否等重大議題，在野黨都必須扮演強而有力的監督角色。

(中時 )