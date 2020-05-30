美術館級常玉油畫《青花盆中盛開的菊花》 事隔15年，將於7月再登香港拍場。此畫曾於2005年香港佳士得拍出，成交價773萬港元，2020年佳士得香港估價為6,000萬～8,000萬港元（約2～3億台幣），15年間身價看漲近8～10倍，漲幅驚人。

據常玉畫作全集紀錄，目前只有四幅超過一公尺高且以紅底菊花為題之畫作，其中兩幅被台灣國立歷史博物館永久收藏，此拍品為僅有兩件私人收藏之一。

常玉偏愛創作花卉圖，創作過百幅花卉油彩作品。菊花在中華文化代表高潔剛強，為仁人賢士精神象徵，常玉藉此抒發感悟，在三十多年間以菊花為題的創作比任何其他花卉都多。《青花盆中盛開的菊花》被歸類為常玉「紅底青花盆」花卉系 列，此系列為常玉晚期創作，數量屈指可數。

佳士得現代及當代藝術部副主席林家如表示，《青花盆中盛開的菊花》是常玉花卉圖極具代表性精品，將中國藝術傳統與西方現代美學融合。

繼去年11月《五裸女》創下常玉個人拍賣紀錄，以3.03億港元成交（逾11億台幣），今年7月《青花盆中盛開的菊花》將再挑戰7月香港拍場。

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