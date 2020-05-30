甲文青集團捐款20萬元給「財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會喜樂建廠」做為支持身障就業專款。（馮惠宜攝）

無畏疫情衝擊，手搖飲集團甲文青積極拓展事業版圖，在耗時1年規劃、經歷6個月布建5月30日終於在台中市北區健行路設立甲文青旗艦店，除手搖飲外更跨足烘焙市場開設「the Eggy一顆蛋‧糕」專賣店，朝向複合式餐飲邁進。

甲文青負責人王朝藝指出，甲文青除了經營手搖飲品牌：「甲文青茶飲專賣」之外，由集團內七、八年級生共同發想催生出「the Eggy 一顆蛋‧糕」新品牌，主攻杯子蛋糕，所有的甜點皆使用品質保證葉黃素雞蛋、歐洲進口奶油以及在地新鮮蔬果製作而成，並由專業甜點主廚帶領製作團隊每日現做。

該品牌不定期推出創意口味與產品，以滿足現代人愛嘗鮮的心願，開幕推出魚子醬冰淇淋 ，茶香冰淇淋搭配現烤蛋糕，再點綴鱘龍魚卵、金箔，一開賣即引發排隊搶購人潮。

而除持續展店外，甲文青也不忘關懷社會，為了慶祝總部喬遷之喜，甲文青集團捐款20萬元給「財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會 喜樂建廠」做為支持身障就業專款，希望落實企業社會責任。

(中時 )