天氣炎熱，許多人喜歡來杯手搖飲，但每天都喝恐傷身，外科醫師林惠鈺上節目分享，20多歲女生胸部痛來看診，一照超音波竟發現，兩邊都布滿水泡和結節，原來每天喝杯含糖飲料，恐導致雌激素異常，刺激乳腺，長滿水泡。

林惠鈺在《醫師好辣》節目上分享，20幾歲的年輕女生，漂漂亮亮的，你也不覺得說她可能有什麼問題，但她來就醫時告訴醫生，乳房到處都很痛，讓她很害怕自己得乳癌，因為媽媽和外婆都是乳癌患者。

林惠鈺觸診後發現，該名女患者整個胸部都很痛，讓醫師納悶不已，因為一般來說，乳房出問題多半是單側，很少人會倒楣到兩邊都有問題，因此只好安排她做超音波檢查，一看竟發現兩邊的乳房都布滿許許多多的水泡和結節。

林惠鈺表示，女患者的狀況多半都是荷爾蒙、雌激素的問題，一般年輕女性會分泌雌激素，而雌激素一般是在排卵期上升，乳腺會脹、胸部較豐滿，但當生理期結束後會消下來。再者，因為她在飲料店打工，過去半年每天幾乎都會喝杯含糖飲料。

林惠鈺解釋，很多人誤以為雌激素是由卵巢分泌，但腎上腺會分泌一種酵素「芳香環酶」，將脂肪轉換成雌激素，而過高的糖分與熱量，會讓脂肪堆積，轉換成雌激素，刺激乳腺，長出許多水泡，但這不是絕症，可透過忌口不喝含糖飲料，搭配多運動，症狀就能得到改善。

(中時電子報)